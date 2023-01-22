В Беларуси начали делать «зубы дракона» для армии РФ

В Беларуси начали делать «зубы дракона» для армии РФ7
- 22.01.2023, 12:58
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Укрепления для оккупантов производят на Гомельском ЖБИ и не только.
«Зубы дракона» уже более месяца производятся на белорусском заводе в Гомеле железобетонных изделий и отправляются в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина.
«Более того, по предварительной информации, Гомельжелезобетон - это не единственное белорусское предприятие, которое производит такие противотанковые укрепления», - говорится в сообщении.
Как отмечают белорусские мониторинговые группы, именно такие пирамиды использует ЧВК «Вагнера» при строительстве своей так называемой «Линии Вагнера» на оккупированных территориях Украины.
«Впервые перевозка таких бетонных укреплений в Гомеле была замечена в декабре 2022 года», - добавляют авторы расследования.
«Зубы дракона» перевозят на грузовиках-длинномерах, чаще всего марки КамАЗ с номерами как РФ, так и Беларуси. В одном грузовике замечают в среднем по 15-20 «зубов».
Как сообщал сайт Charter97.org, вчера в Гомеле заметили грузовик с «зубами дракона», едущий в восточном направлении от города.