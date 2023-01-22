Под Бахмутом ВСУ загнали оккупантов в ловушку с помощью польского «Краба»2
- 22.01.2023, 13:08
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Украинские десантники показали зрелищные кадры уничтожения врага.
Украинские десантники продолжают уничтожать оккупантов возле Бахмута Донецкой области. На этот раз россиян удалось загнать в ловушку с помощью самоходной установки «Краб», затем врага уничтожили.
Об этом сообщает Десантно-штурмовые войска (ДШВ) ВСУ.
«Беспилотные летательные аппараты 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины заметили скопление живой силы противника в районе Бахмута», - говорится в сообщении.
Как рассказывают военные, координаты мгновенно передали бригадной минометной батарее и самоходной установке «Краб».
«Взрывы 155-миллиметровых снарядов загнали оккупантов в посадку, а там уже их ждали пристрелянные нашими минометчиками сектора», - добавляют в ДШВ.
Позже посадку зачистили штурмовые подразделения украинских десантников.