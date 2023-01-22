Небо будет закрыто на 95%: Украина может получить аналог израильского «Купола» 1 22.01.2023, 13:26

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Генерал ВСУ рассказал подробности о мощной системе ПВО.

Украина может получить аналог израильской системы Купол. Об этом в интервью «Главреду» заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, Украине могут передать целый дивизион ЗРК Patriot, который способен закрыть большие площади.

«Даже одна система Patriot перекрывает небо на 160 км, а три системы перекроют его по всему периметру границы, откуда запускаются ракеты и беспилотники. Patriot, как правило, применяется против баллистических ракет, потому что эта система способна обнаруживать эти ракеты заранее, то есть еще на территории России или на оккупированных территориях, и по траектории их сбивать. Это очень эффективная система», - отметил Маломуж.

Вместе с тем, Украине дополнительно будут поставлены системы NASAMS, которые передадут США, а также их закупит для Украины и Канада. Кроме того, добавятся некоторые европейские страны, которые передадут еще одну-две батареи.

«Таким образом, у нас появится мощная эшелонированная система ПВО, которая будет закрывать небо не на 80%, а на 90-95%. Фактически она будет, как израильская система Купол, но гораздо большего масштаба, чем у израильтян, потому что площадь Израиля намного меньше, чем Украины, меньше угрозы, меньше запускается ракет», - объяснил Маломуж.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден 21 декабря поручил Госдепартаменту предоставить военную помощь Украине на сумму 1 млрд долларов. Также Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил, что Минобороны США предоставит Украине помощь еще на 850 млн долларов. По его словам, в новый пакет войдут системы противовоздушной обороны Patriot.

Канада передаст Украине мощный комплекс противовоздушной обороны NASAMS. Эту зенитно-ракетную систему закупят у США специально для ВСУ. Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

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