Глава Академии наук: Каждый год в Беларуси фиксируют до 80 землетрясений 2 22.01.2023, 13:34

На этом фоне власти ищут место для постройки второй АЭС.

До 80 мини-землетрясений фиксируется в Беларуси в год, заявил председатель президиума Национальной академии наук Беларуси (НАН) Владимир Гусаков в эфире пропагандистского телеканала «Беларусь 1».

По словам Владимира Гусакова, все геофизические колебания регистрируются специальными сейсмическими датчиками, и, якобы, даже взрывы на газопроводе «Северный поток» были зарегистрированы.

Также глава НАН заявил, что сейчас проводится поиск места для строительства второй АЭС.

«Нам нужно обязательно проводить мониторинг, какие процессы с почвой происходят. Мы сейчас проводим поиск места для строительства еще одной АЭС. Мы сначала там определяем, насколько благоприятен регион для строительства», – рассказал Гусаков.

Сейчас сейсмические поверхностные датчики установлены в районе Белорусской АЭС, поскольку там необходимо проводить геофизический мониторинг.

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