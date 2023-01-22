Выживший кадыровец показал под Бахмутом окоп, заваленный телами военных РФ
- 22.01.2023, 13:39
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По отряду чеченских наемников прилетел артиллерийский снаряд ВСУ.
В социальных сетях появилось видео кадыровца, который сделал запись из окопа, усеянного телами погибших российских военных. По всей вероятности, видео было записано из-под Бахмута.
Первым кадры распространил один из кавказских телеграм-каналов, в распоряжении которого оказалось видео. В комментарии к нему отмечается, что по отряду чеченских наемников прилетел артиллерийский снаряд ВСУ.
Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».
На опубликованных кадрах кадыровец показывает окоп, заваленный телами сослуживцев из Чечни и российских военных. Некоторые из них разорваны на части после детонации боеприпаса. Никто из его подразделения не выжил - все вокруг погибли. Оккупант потрясен и напуган, оглядываясь по сторонам в поисках выживших.
«Кадыровцу не сильно нравится реальность в сравнении с «тик-ток»-подвигами», - отмечено в комментарии к видео.
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