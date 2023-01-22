Народный стукач России Эдуард Тополь, «Радио Свобода»

22.01.2023, 13:45

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Эдуард Тополь

О приметах времени.

19-летней архангельской студентке Олесе Кривцовой грозит 10 лет тюрьмы по двум уголовным статьям: о дискредитации армии и оправдании терроризма. Она расклеивала листовки, в которых говорилось о том, что в Украине тоже живут ветераны Великой Отечественной войны, размещала антивоенные публикации в соцсетях, за что в октябре 2022 года однокурсники пригрозили ей доносом, в декабре силовики пришли к ней с обыском (один из них стоял над Олесей с кувалдой в руках и «передал привет от «ЧВК Вагнера»), а в январе местные власти возбудили против нее два уголовных дела, отправили под домашний арест и внесли в список экстремистов и террористов.

Я бы не счел это событие чем-то выдающимся из ряда нынешних российских реалий, если бы публикации на эту тему не сопровождались фотографиями Олесиных однокурсников и цитатами из их переписки в чате о том, сдавать Олесю органам или не сдавать. Вы можете сами познакомиться с ними, но одна из этих цитат просто восхитила меня своей лаконичной актуальностью. Убеждая друг друга отправить Олесю за решетку, ровесники Олеси написали: «Донос – долг патриота». Какая точная примета времени!

В 1985 году вышла книга Виктора Кондырева «Сапоги – лицо офицера», это была емкая формула не только Советской армии, а всей советской власти. А в 1982-м Сергей Довлатов спросил о 1937–1938 годах: «А кто написал четыре миллиона доносов?» Я-то, как и многие мои сверстники, всегда думал, что доносы писали тогда всякие взрослые склочники, бездарности и завистники, которые хотели отнять соседскую квартиру, начальственную должность или жену у своего приятеля. А, оказывается, не только они. Оказывается, даже сегодня на это способны вполне себе милые юные патриоты и патриотки, которые (обратите внимание!) родились не при Сталине, не при советской власти, а в новой, свободной, демократической России и при самых демократичных, всенародно избранных президентах Дмитрии Медведеве и Владимире Путине. Поколение «П», путиноиды!

Мы восхищаемся интервью, которое Юрий Дудь взял у Оскара Кучеры, великовозрастного прохвоста-совка и приспособленца: ах, как этот телеоборотень разоблачил себя! В Ниагаре комплиментов я выловил талантливое предложение отныне измерять выдержку и стойкость в «дудях», а подлость и изворотливость в «кучерах». По аналогии предлагаю патриотизм измерять в доносах: за десять доносов присваивать звание «Заслуженный российский доносчик», за двадцать пять – «Народный стукач России». Ожидаю интервью с Олесиными однокурсниками Владимиром Сергеевым, Романом Гусейном или с кем-то еще из этого нового поколения путинских «павликов морозовых», осознавших донос своим долгом патриотов. Ох как хочется заглянуть в душу этого будущего России!

Эдуард Тополь, «Радио Свобода»

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