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Вышел на свободу политзаключенный спортсмен Олег Мозгов

  • 22.01.2023, 13:49
Вышел на свободу политзаключенный спортсмен Олег Мозгов

Участника протестов 2020 года перевели с «химии» в колонию за отказ здороваться с лукашистом.

Вчера, 21 января, на свободу из бобруйской колонии вышел политзаключенный Олег Мозгов, полностью отбыв срок. Он был в заключении 1 год 11 месяцев и 8 дней, сообщает «Весна».

Сначала Олега Мозгова приговорили к трем годам «химии» по ч. 1 ст. 342 УК за то, что 9 августа 2020 года он «стоял в сцепке и выкрикивал лозунги».

Но 6 апреля прошлого года суд Мозырского района принял решение об усилении политзаключенному режима и переводе его из «химии» в исправительную колонию на 9 месяцев и 17 дней. Основанием для усиления стали четыре «нарушения правил внутреннего распорядка в учреждении», одно из которых было в том, что Олег якобы не поздоровался с сотрудником «химии».

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