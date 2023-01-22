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Кремль боится: британская разведка объяснила слова Шойгу

  • 22.01.2023, 13:54
  • 1,138
Кремль боится: британская разведка объяснила слова Шойгу
Сергей Шойгу

Россия провалит «военную реформу».

Военно-политическое руководство страны-террориста России боится военных угроз даже после завершения войны против Украины. Поэтому уже сейчас в Кремле обсуждают увеличение численности своих войск.

Речь идет, в частности, об увеличении штата до 1,5 млн человек. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что страна-агрессор планирует «серьезные изменения в структуре вооруженных сил». Задуманное РФ мечтает реализовать в период с 2023 по 2026 год.

Шойгу выдал, что речь идет об увеличении численности личного состава до 1,5 млн человек или на 11% больше по сравнению с ранее объявленным расширением до 1,35 млн.

Кроме того, он объявил о восстановлении Московского и Ленинградского военных округов, частичном возврате к советской организации войск на западе России. Также РФ хочет создать новый армейский корпус в Карелии, недалеко от границы с Финляндией.

В британской разведке объяснили, что такие планы Шойгу свидетельствуют о страхе Кремля даже после завершения войны против Украины. Российское руководство считает, что усиленная военная угроза с применением обычных вооружений сохранится еще много лет после нынешней войны.

При этом военная разведка Великобритании констатирует, что России, вероятно, будет трудно укомплектовать персонал и оснастить запланированное расширение.

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