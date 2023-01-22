Как выглядят самые дешевые минские квартиры в районах с артезианской водой и парками 1 22.01.2023, 14:05

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Большинство из них стоит меньше $40 тысяч.

Первомайский район считается самым зеленым районом Минска. Здесь находятся несколько больших парков, в том числе Челюскинцев, Севастопольский и Уручье, а также Ботанический сад, лесопарк «Зеленый Луг». Кроме того, в квартирах из кранов здесь течет артезианская вода. Этим двум факторам могут позавидовать жители западной части столицы.

Журналисты realt.by решили посмотреть, сколько стоят в этом районе дешевые однушки. Большинство из них дешевле 40 тысяч долларов.

Улица Калиновского

Квартира продается в пятиэтажном доме 1973 года постройки на Калиновского, 53/2. Она находится на последнем этаже и занимает 33,42 м². На кухню отведео 6,13 квадратного метра.

Капитальный ремонт в доме делали в 2018 году. В квартире сделан косметический ремонт. В комнате, коридоре и кухне на полу уложен линолеум. В совмещенном санузле - плитка.

В однушке также есть балкон. Он застеклен и обшит вагонкой. После покупки покупателю останется кухня и шкаф.

Дом находится недалеко от МКАД и рядом с Полоцким парком, где также протекает Слепянская водная система.

Стоит квартира 38 тысяч долларов. Метр обойдется в 1137 долларов.

Улица Калиновского

Квартира на Калиновского, 107 находится на первом этаже пятиэтажки 1967 года постройки. Общая площадь однушки - 32,5 м², кухня - 6,2 м².

Квартира подготовлена к ремонту. Здесь есть совмещенный санузел, небольшое отделение для шкафа или гардеробной. В этой однушке нет балкона.

Напротив дома находится зеленая зона со Слепянской водной системой.

Квартира стоит 38 900 долларов. Квадратный метр — 1197 долларов.

Улица Кедышко

На Кедышко, 23А в доме 1960 года постройки на первом этаже продается квартира в 30 «квадратов». Кухня занимает 5,8 м².

Авторы объявления пишут, что первый этаже в доме высокий. Квартира продается под отделку. В ней есть совмещенный санузел, но отсутствует балкон.

Недалеко находятся парки Севастопольский и Челюскинцев. До станции метро «Московская» всего 5 минут пешком.

Стоимость квартиры 37 900 долларов. «Квадрат» - 1263 доллара.

Улица Волгоградская

В пятиэтажке 1965 года на Волгоградской, 69 на последнем этаже продается однокомнатная квартира. Ее общая площадь - 30,3 м². Кухня - 5,8 м².

В однушке требуется ремонт. Здесь есть совмещенный санузел и балкон. Получилось, что в комнате два окна, которые выходят во двор.

Рядом с домом находится Севастопольский парк, проходят трамвайные пути.

Стоит квартира 37 500 долларов. Один метр обойдется в 1238 долларов.

Улица Калиновского

В доме на Калиновского 53/2 продается две квартиры. О первой мы писали выше. Эта однушка находится на третьем этаже и занимает 32,55 м² с кухней в 6,13 м².

Квартира нуждается в ремонте. Здесь сделан раздельный санузел и есть балкон в жилой комнате. В прихожей есть углубления для встроенных шкафов.

От дома можно быстро выехать на МКАД, а под боком располагается Полоцкий парк.

Стоит квартира - 39 900 долларов. Цена квадратного метра 1226 долларов.

Улица Калиновского

На первом этаже пятиэтажки 1966 года возведения на Калиновского, 57/1 продается однокомнатная квартира. Ее площадь - 32,5 м², кузня занимает 6,2 м².

В кухне, прихожей и санузлах частично сделан ремонт. Квартира продается с мебелью. Также в комнате и кухне заменены стеклопакеты. Окна выходят во двор.

Покупателем достанется и место в подвале.

Неподалеку находится Полоцкий парк.

Квартира стоит 40 тысяч долларов. Квадратный метр — 1231 доллара.