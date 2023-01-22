закрыть
22 января 2023, воскресенье, 15:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как выглядят самые дешевые минские квартиры в районах с артезианской водой и парками

1
  • 22.01.2023, 14:05
  • 2,766
Как выглядят самые дешевые минские квартиры в районах с артезианской водой и парками

Большинство из них стоит меньше $40 тысяч.

Первомайский район считается самым зеленым районом Минска. Здесь находятся несколько больших парков, в том числе Челюскинцев, Севастопольский и Уручье, а также Ботанический сад, лесопарк «Зеленый Луг». Кроме того, в квартирах из кранов здесь течет артезианская вода. Этим двум факторам могут позавидовать жители западной части столицы.

Журналисты realt.by решили посмотреть, сколько стоят в этом районе дешевые однушки. Большинство из них дешевле 40 тысяч долларов.

Улица Калиновского

Квартира продается в пятиэтажном доме 1973 года постройки на Калиновского, 53/2. Она находится на последнем этаже и занимает 33,42 м². На кухню отведео 6,13 квадратного метра.

Капитальный ремонт в доме делали в 2018 году. В квартире сделан косметический ремонт. В комнате, коридоре и кухне на полу уложен линолеум. В совмещенном санузле - плитка.

В однушке также есть балкон. Он застеклен и обшит вагонкой. После покупки покупателю останется кухня и шкаф.

Дом находится недалеко от МКАД и рядом с Полоцким парком, где также протекает Слепянская водная система.

Стоит квартира 38 тысяч долларов. Метр обойдется в 1137 долларов.

Улица Калиновского

Квартира на Калиновского, 107 находится на первом этаже пятиэтажки 1967 года постройки. Общая площадь однушки - 32,5 м², кухня - 6,2 м².

Квартира подготовлена к ремонту. Здесь есть совмещенный санузел, небольшое отделение для шкафа или гардеробной. В этой однушке нет балкона.

Напротив дома находится зеленая зона со Слепянской водной системой.

Квартира стоит 38 900 долларов. Квадратный метр — 1197 долларов.

Улица Кедышко

На Кедышко, 23А в доме 1960 года постройки на первом этаже продается квартира в 30 «квадратов». Кухня занимает 5,8 м².

Авторы объявления пишут, что первый этаже в доме высокий. Квартира продается под отделку. В ней есть совмещенный санузел, но отсутствует балкон.

Недалеко находятся парки Севастопольский и Челюскинцев. До станции метро «Московская» всего 5 минут пешком.

Стоимость квартиры 37 900 долларов. «Квадрат» - 1263 доллара.

Улица Волгоградская

В пятиэтажке 1965 года на Волгоградской, 69 на последнем этаже продается однокомнатная квартира. Ее общая площадь - 30,3 м². Кухня - 5,8 м².

В однушке требуется ремонт. Здесь есть совмещенный санузел и балкон. Получилось, что в комнате два окна, которые выходят во двор.

Рядом с домом находится Севастопольский парк, проходят трамвайные пути.

Стоит квартира 37 500 долларов. Один метр обойдется в 1238 долларов.

Улица Калиновского

В доме на Калиновского 53/2 продается две квартиры. О первой мы писали выше. Эта однушка находится на третьем этаже и занимает 32,55 м² с кухней в 6,13 м².

Квартира нуждается в ремонте. Здесь сделан раздельный санузел и есть балкон в жилой комнате. В прихожей есть углубления для встроенных шкафов.

От дома можно быстро выехать на МКАД, а под боком располагается Полоцкий парк.

Стоит квартира - 39 900 долларов. Цена квадратного метра 1226 долларов.

Улица Калиновского

На первом этаже пятиэтажки 1966 года возведения на Калиновского, 57/1 продается однокомнатная квартира. Ее площадь - 32,5 м², кузня занимает 6,2 м².

В кухне, прихожей и санузлах частично сделан ремонт. Квартира продается с мебелью. Также в комнате и кухне заменены стеклопакеты. Окна выходят во двор.

Покупателем достанется и место в подвале.

Неподалеку находится Полоцкий парк.

Квартира стоит 40 тысяч долларов. Квадратный метр — 1231 доллара.

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников