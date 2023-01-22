«Заблудился»: зэк-вагнеровец рассказал, как попал в плен в Бахмуте

«Заблудился»: зэк-вагнеровец рассказал, как попал в плен в Бахмуте3
- 22.01.2023, 14:17
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Наемник дал совет россиянам.
В Бахмуте на Донетчине, где продолжаются ожесточенные бои с российскими захватчиками, в плен к защитникам Украины попал наемник ЧВК «Вагнер». Осужденный на 10 лет за убийство россиянин попал в Украину в октябре 2022-го и без подготовки был брошен на передовую.
«Вагнеровец» заявил, что он попал в плен из-за того, что заблудился. Кадры допроса оккупанта распространились в сети.
Лептехов Павле Сергеевич 1991 года рождения рассказал, что из 10 лет строгого режима он успел отсидеть в тюрьме пять с половиной лет. После этого он был завербован на войну против Украины, а согласился воевать, так как «поскорей хотел освободиться».
Военный преступник назвал позывные вербовщика, своих командиров и рассказал, в каком подразделении воевал в районе Бахмута.
Боевик обратился к россиянам и сказал, что им не стоит ехать в Украину: гражданам РФ здесь нечего делать, а в стране нет «бандеровцев» и «нацистов», о которых заявляют российская власть и пропаганда.