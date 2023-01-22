«Заблудился»: зэк-вагнеровец рассказал, как попал в плен в Бахмуте 3 22.01.2023, 14:17

4,336

Наемник дал совет россиянам.

В Бахмуте на Донетчине, где продолжаются ожесточенные бои с российскими захватчиками, в плен к защитникам Украины попал наемник ЧВК «Вагнер». Осужденный на 10 лет за убийство россиянин попал в Украину в октябре 2022-го и без подготовки был брошен на передовую.

«Вагнеровец» заявил, что он попал в плен из-за того, что заблудился. Кадры допроса оккупанта распространились в сети.

Лептехов Павле Сергеевич 1991 года рождения рассказал, что из 10 лет строгого режима он успел отсидеть в тюрьме пять с половиной лет. После этого он был завербован на войну против Украины, а согласился воевать, так как «поскорей хотел освободиться».

Военный преступник назвал позывные вербовщика, своих командиров и рассказал, в каком подразделении воевал в районе Бахмута.

Боевик обратился к россиянам и сказал, что им не стоит ехать в Украину: гражданам РФ здесь нечего делать, а в стране нет «бандеровцев» и «нацистов», о которых заявляют российская власть и пропаганда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».