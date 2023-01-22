закрыть
22 января 2023, воскресенье, 15:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Заблудился»: зэк-вагнеровец рассказал, как попал в плен в Бахмуте

3
  • 22.01.2023, 14:17
  • 4,336
«Заблудился»: зэк-вагнеровец рассказал, как попал в плен в Бахмуте

Наемник дал совет россиянам.

В Бахмуте на Донетчине, где продолжаются ожесточенные бои с российскими захватчиками, в плен к защитникам Украины попал наемник ЧВК «Вагнер». Осужденный на 10 лет за убийство россиянин попал в Украину в октябре 2022-го и без подготовки был брошен на передовую.

«Вагнеровец» заявил, что он попал в плен из-за того, что заблудился. Кадры допроса оккупанта распространились в сети.

Лептехов Павле Сергеевич 1991 года рождения рассказал, что из 10 лет строгого режима он успел отсидеть в тюрьме пять с половиной лет. После этого он был завербован на войну против Украины, а согласился воевать, так как «поскорей хотел освободиться».

Военный преступник назвал позывные вербовщика, своих командиров и рассказал, в каком подразделении воевал в районе Бахмута.

Боевик обратился к россиянам и сказал, что им не стоит ехать в Украину: гражданам РФ здесь нечего делать, а в стране нет «бандеровцев» и «нацистов», о которых заявляют российская власть и пропаганда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников