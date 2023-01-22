«Прекрасно знаю людей, которые казнили Киреева» 14 22.01.2023, 14:39

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Кирилл Буданов

Буданов рассказал подробности гибели банкира, предупредившего Украину о нападении РФ за день до начала войны.

Банкир Денис Киреев, предупредивший Украину о нападении РФ за день до начала войны, являлся штатным сотрудником ГУР Минобороны Украины и был убит в автомобиле СБУ в Киеве. Об этом в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

Глава военной разведки Украины подчеркнул, что не может раскрывать подробности, поскольку следствие по гибели Киреева продолжается, им занимается Государственное бюро расследований.

Однако Буданов подчеркнул, что банкир Денис Киреев не был двойным агентом, а штатным сотрудником ГУР на протяжении многих лет.

«Он много лет сотрудничал со всеми бывшими руководителями нашей структуры... И весомым, на мой взгляд, моим аргументом будет то, что он проходил все проверки здесь, в том числе и на детекторе лжи. Это тоже документировано, записано и все лежит здесь в архивах», - сказал Буданов.

По его словам, в день гибели Киреева вызвали в управление СБУ, а затем он должен был поехать на переговоры между Украиной и Россией в Беларусь. Однако банкир не доехал до офиса СБУ 200 метров. Его задержали сотрудники «Альфы» и пересадили в микроавтобус, где убили.

«Фактами являются: человека, который ехал по приглашению СБУ в здание СБУ, в 200 метрах, не доезжая до здания, перехватывают, увозят чуть дальше, чем в это здание, а труп выбрасывают на улицу», - заявил начальник ГУР.

При этом Буданов подчеркнул, что лично знает людей, которые «казнили» Киреева. Он добавил, что обсуждал событие с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым, но тот не смог объяснить, что произошло. Это был последний разговор Буданова с Бакановым.

Роль на переговорах

Буданов отметил, что задачей Киреева на переговорах в Гомеле было затягивание процесса, чтобы выиграть время для украинских военных. По его мнению, переговорщика убили те, кто «не хотел, чтобы Украина победила». Буданов уточнил, что речь идет о людях с украинской стороны.

«Я могу высказать абсолютно свое субъективное мнение. Еще раз хочу это подчеркнуть: у того, кто это намеренно сделал, было цель не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы разрешить нашим ВСУ, скажем так, совершить определенные действия для отпора врага», - добавил разведчик.

Напомним, ранее Кирилл Буданов в комментарии изданию The Wall Street Journal рассказал, что банкир Денис Киреев был украинским агентом, предупредившим разведку о нападении. Это помогло подготовиться к обороне столицы.

Также отметим, что в начале марта СБУ сообщила о гибели Киреева во время якобы «задержания». В то же время ГУР заявило, что агент погиб во время выполнения задания.

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