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Спикер Госдумы РФ устроил истерику из-за поставок Украине нового оружия

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  • 22.01.2023, 14:58
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Спикер Госдумы РФ устроил истерику из-за поставок Украине нового оружия
Вячеслав Володин

Володин запаниковал после заявлений, сделанных западными лидерами на «Рамштайн-8».

Глава Госдумы Вячеслав Володин, комментируя результаты «Рамштайн-8», заявил, что удары по России западным вооружением «приведут к ответным мерам более мощного оружия». Об этом сообщает УНИАН.

Глава Госдумы также заявил, что военная помощь Украине «может закончиться трагедией мирового масштаба».

«Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны», - заявил Володин.

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