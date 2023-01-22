ВСУ ликвидировали оккупантов-близнецов с Северного Кавказа
- 22.01.2023, 15:03
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Захватчиков «успокоили» почти одновременно.
Украинские воины продолжают уничтожать «вторую армию мира». На этот раз среди ликвидированных оказались братья-близнецы с Северного Кавказа.
Как сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, братья-оккупанты нашли свою смерть в Украине один за другим.
Сначала на концерт в Кобзон отправили Ахмеда Абаева из Кабардино-Балкарской республики, а потом ликвидировали и его брата-близнеца Мухамеда Абаева. Деталей ликвидации близнецов нет.