закрыть
22 января 2023, воскресенье, 15:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«И тут я понял, как меня развели»

  • 22.01.2023, 15:10
  • 2,116
«И тут я понял, как меня развели»

Белорусы рассказали, к чему привели необычные идеи в ведении бизнеса.

Идея «поменяться бизнесами с руководителем другой компании» на первый взгляд кажется авантюрной. «Новый человек потеряет логику и прозрачность процессов или залезет «куда не надо», «неграмотно перестроит или разрушит все то, что создавалось годами»... Журналисты myfin.by спросили у представителей белорусского бизнес-сообщества, как они отнеслись бы к такому предложению и был ли в их практике похожий опыт.

«Помогал собственнику внедрять регулярный менеджмент – сейчас не общаемся»

Денис Зеленский, CEO INFINIUM – платформы для оптимизации процессов и сокращения затрат транспортно-логистической отрасли

– В моей практике была ситуация, когда я помогал собственнику внедрить регулярный менеджмент и обучал его делегированию управления. На тот момент в компании (3 офлайн-магазина продуктов питания и интернет-магазин) работало 18 человек, включая 4 удаленных сотрудников. Мы уже давно были знакомы, он знал мою экспертизу в менеджменте. Но, как оказалось, я не догадывался об уровне его авантюризма.

Мы только начали, провели пару часов в оцифровке текущих процессов в компании. У него были только исполнители, ни одного менеджера. Все ключевые задачи он закрывал самостоятельно, от закупки и управления категориями до организации доставки онлайн-заказов.

К концу первой недели мы согласовали план дальнейших шагов и задач, конкретизировали сроки и пришли к общему видению цели нашей работы. В субботний вечер он мне позвонил и сказал, что нужно внести небольшое изменение в наш план. Я подумал: «Пустяк, в чем вопрос!». Он попросил подхватить все его задачи на 2 месяца, потому что он во вторник улетает в Гоа, а что лучше меня никто не знает, как надо делать. И тут я понял, как меня развели. От него и раньше были предложения принять участие в управлении его компанией, но этот ход меня впечатлил. Я согласился на моих условиях.

Скажу сразу: больше половины из того, что планировал сделать, не удалось – видение собственника и реальность очень сильно расходились. Уровень стресса, полученный в первый месяц, зашкаливал: удержать в голове столько новых переменных и извлекать результат было действительно непросто. Через месяц у меня получилось вывести 3 лида. Еще получилось заменить 2 сотрудников и отказаться от работы с текущими курьерами.

За это время я принес компании только затраты, прибыли вообще не было.

И здесь произошло самое большое открытие для собственника, которое принесло результаты только через 6 месяцев. Я начал тратить деньги на изменения того, что вообще не работало (купили внедрение «Мой склад», обновили вывески и оформили в лизинг половину холодильного оборудования, начали разработку нового сайта, вложились в SMM и многое другое).

Открытие было в том, что тратить и инвестировать в развитие – это разные вещи. С этим он согласился только тогда, когда увидел в своем кармане больше денег. По факту это был хороший опыт для собственника, но не для меня, потому что количество стресса, риск испортить отношения и навредить своей репутации был очень большим.

Соглашусь я еще раз на такую авантюру? НЕТ. «Упасть в управление» неорганизованным бизнесом вызывает у меня только раздражение. Тянуть на себе ошибки в построении систем я точно больше не буду. Ведь хаос в операционке только отвлекает от действительно продуктивной работы. Без операционки я бы точно сделал больше, но, с другой стороны, мне пришлось бы больше работать с сопротивлением со стороны того, кто ее «держит». Потому что отпустить то, что ты пытаешься удержать на кончиках пальцев и считаешь очень важным, бывает очень сложно.

В итоге мы проработали с моим участием 13 месяцев, за это время выручка компании выросла в 2,5 раза, доля онлайн в доходах – в 5 раз. Начали поставлять продукцию в 3 сетевых магазина («Виталюр», «Гиппо», «Корона») и открыли еще 2 магазина.

Отношения в итоге испортили, потому что я допустил ошибку в договоренностях. Но точно извлек полезный опыт и определил для себя, на каких условиях и к кому я прихожу помочь.

«Пустить в нашу компанию другого управленца? Это любопытно!»

Полина Ганкович, СЕО «1С-Битрикс» и онлайн-сервиса «Битрикс24» в Беларуси

– Мне было бы интересно на месяц окунуться в другую сферу. Например, развить маркетплейс определенного вида услуг. Пустить в нашу компанию другого управленца на такой срок не просто не страшно, но и крайне любопытно.

В целом страхи управленца можно разделить на 3 группы:

1. Страх «отрыва» от предприятия связан с выходом из операционки. Многие топы даже в коротких отпусках все равно работают, не говоря уже про месяц отсутствия. Если процессы не систематизированы, приходится держать руку «на пульсе» дел, иначе теряется административный контроль. Возникает 100% зависимость от конкретных сотрудников, и многие простые задачи ставятся на паузу без согласования.

2. Страх потери прозрачности. Некоторые руководители опасаются отдавать кому-то управление из-за страха того, что новый человек потеряет логику и прозрачность процессов, не поймет, как у нас все устроено, или залезет «куда не надо».

3. Страх принятия неграмотных решений. Основной же риск – то, что новый человек примет необоснованные решения, неграмотно перестроит или разрушит все то, что создавалось годами и к чему относишься как к собственному детищу. Если мы возьмем за данность, что новый руководитель – это компетентный специалист, то, по сути, для принятия решений ему нужно понимать нашу бизнес-модель и аналитику бизнеса.

О прозрачности модели и источниках информации поговорили в предыдущем пункте, а вот аналитика в самых разных разрезах – это результат цифровизации бизнеса. У нас это связка сразу нескольких систем. Любые цифры можно «достать» из готовых отчетов и, опираясь на них, предложить несколько сценариев развития бизнеса.

Если от страхов перейти к пользе, то свежие идеи, взгляд под другим углом и «перенос» иного успешного опыта даже на стандартные процессы могут дать хороший толчок для роста результативности команды.

Что касается личного вызова при переходе: приходя в чужой бизнес, с одной стороны, хочется увидеть там наличие описанной выше системы, а если ее еще нет – собрать команду, имеющуюся data, разобраться со стратегией и приоритетами и определить план внедрения изменений по шагам. Полностью согласна, что изменения должны соответствовать этапу жизненного цикла компании и к тому же – уровню внутренней корпоративной среды.

Месяц – это крайне короткий срок для реальных действий, но как минимум провести управленческий консалтинг и оставить после себя мини-бизнес-план точно можно.

«Хотел бы поработать со сферой сельского хозяйства»

Иван Муравьев, руководитель креативного агентства Muraviev

– Поменяться бизнесами – отличная идея, которая поможет посмотреть на бизнес других людей со стороны. Как маркетолог полноценно не поймет, чем живет его клиент, так и гость в ресторане никогда не оценит, через что прошла вся команда ресторана, чтобы принести вам завтрак.

Месяц – это не много, но в то же время на месяц меняться опасно. Наши бизнесы часто менее устойчивы, чем мы думаем. Если поставить вместо себя управляющего, а «новый владелец» будет нести просто функцию «торговли лицом» – как минимум, это нечестно.

Я бы хотел поработать со сферой сельского хозяйства. Понять, где брать работников, как работать без оцифровки данных и как выбирать культуру в зависимости от анализа почвы. Уверен, в деле каждого много тонкостей, было бы интересно узнать их хотя бы частично.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников