Разведка США: Путин потерял в Украине почти всю армию, собранную перед 24 февраля 22.01.2023, 15:15

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При этом мобилизовать удалось значительно меньше, чем планировалось.

Число российских потерь на войне в Украине достигло 188 000 человек, сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на разведку США. По данным издания, такое количество убитых и раненых США представили союзникам на саммите НАТО, который прошел 20 января на авиабазе Рамштайн в Южной Германии.

Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли признал, что российская армия уже понесла «огромное количество жертв». Он не назвал точную цифру, но отметил, что она уже «значительно превышает 100 тысяч человек».

Перед началом войны Россия сосредоточил к границе с Украиной примерно 150 000 военных, сообщало Минобороны США. По их данным, позже эти части перебросили в Украину. А постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер перед вторжением говорил, что Россия могла собрать на границе с Украиной от 169 до 190 тысяч военнослужащих. Таким образом, за 11 месяцев войны Россия потеряла убитыми и ранеными почти всю армию, собранную перед 24 февраля.

В сентябре Путин объявил в России мобилизацию. На войну в Украине призвали еще 300 тысяч военнослужащих. В конце октября глава Минобороны отчитался президенту, что задание по мобилизации 300 тысяч военнослужащих выполнено. В декабре Путин сказал, что половина мобилизованных уже находилась в зоне боевых действия, а 77 тысяч — непосредственно участвуют в боях.

По данным американской разведки, Россия смогла мобилизовать только 250 тысяч человек из 300 тысяч заявленных. Об этом также заявил Марк Милли.

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