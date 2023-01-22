FT: Бразилия и Аргентина хотят создать собственную общую валюту 7 22.01.2023, 15:37

Валюта может получить название «сюр».

Бразилия и Аргентина готовятся объявить о создании собственной общей валюты, а также хотят пригласить другие страны Латинской Америки присоединиться к валютному блоку

Об этом по информации Financical Times будет объявлено на саммите в Буэнос-Айресе, во время визита бразильского президента Луиза Инасио Лула да Силвы в Аргентину, который состоится вечером 22 января.

Бразилия предлагает назвать новую валюту «сюр». Первое время валюта будет существовать параллельно с бразильским реалом и аргентинским песо.

По оценкам FT, валютный союз, который может охватить всю Латинскую Америку, составит около 5% мирового ВВП. В свою очередь крупнейший в мире валютный союз, евро, охватывает около 14% мирового ВВП в долларовом эквиваленте.

Однако на реализацию проекта может потребоваться много лет, ведь Европе понадобилось 35 лет, чтобы создать евро.

Как писал сайт Charter97.org, Бразилия и Аргентина обсуждали общую валюту за последние несколько лет, но переговоры провалились из-за сопротивления центрального банка Бразилии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».