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Иван Ганин: У белорусов есть шанс на победу

  • 22.01.2023, 15:48
Иван Ганин: У белорусов есть шанс на победу
Иван Ганин

Известный кикбоксер рассказал рассказал, как в Беларуси могут произойти перемены.

Серебряный призер чемпионатов мира по кикбоксингу Иван Ганин в интервью Telegram-каналу «О, спорт, ты – мир!» поделился мнением о белорусах, которых остались в стране.

– Те белорусы, которые остались внутри страны, но хотят перемен, понимают это? Или они уже смирились с реальностью?

– У людей есть понимание, что дубины у нас, к сожалению, пока нет, потому как-то разговаривать с режимом нереально. Пока один шанс на победу – это полк Кастуся Калиновского, который делает все ради победы Украины в войне против России, чтобы потом уже помочь победить правде и закону в Беларуси. Надо понимать, что наш главный враг – не Лукашенко. Наш враг – это вся Россия, ее помощь. Потому когда спадет режим в России, станет легче победить Лукашенко. Он избавится от поддержки соседней страны.

– Ты поддерживаешь контакты с теми, кто остался в Беларуси?

– Конечно. Обязательно раз в неделю созваниваюсь.

– Что они говорят о жизни в Беларуси?

– Всем грустно и тяжело. Кто-то стремится отыскать хотя бы минимальные поводы радоваться жизни, что-то делает, кто-то же находится в депрессии. Я с ними общаюсь и стремлюсь донести, что теперь главное – это сохранить свои эмоциональные силы. Потому что они будут нужны, когда настанет время для финального рывка.

– Эти люди еще надеются на финальный рывок?

– Как сказал мне один знакомый, в Беларуси еще можно услышать «Жыве Беларусь!», но уже шепотом. Я не могу говорить людям, которые остались внутри страны, что и как им делать, потому что не имею права на это – сам съехал. Не знаю, что бы я делал на их месте, чем бы занимался. Однако изменения ждут все, даже лукашисты это понимают.

– Что станет триггером для того, чтобы люди опять вышли?

– Победа Украины. Тогда режим Лукашенко избавится от поддержки России и победить нам станет легче. Плюс надо понимать, что у белорусской армии, которая, мне кажется, не пойдет войной в Украину, есть адекватные люди. Они не желают возвращаться домой в черных пакетах, потому что понимают, что дубина Украины намного сильнее и больше. С другой стороны, стоит признать, что в Беларуси, и в той же армии, хватает «ватников», которые поддерживают Россию и все, что она делает. Это очень грустно, – сказал Ганин.

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