Страна, пытанная временем 1 Telegram-канал «СерпомПо»

22.01.2023, 15:59

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Ничего у кремлевского режима не получится.

Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин считает, что из школьной программы должны быть убраны произведения, «которые не выдержали испытания временем, которые не соответствуют действительности».

В частности, «как показал исторический анализ «Архипелага ГУЛАГа», который пока еще не убрали, а я думаю недолго осталось ему находиться в школьных программах, многие факты Александром Исаевичем были «высосаны из пальца», придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию — за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину».

Это что-то непонятное. Наблюдая за тем, что происходит в России, на развязанные репрессии, преследования, беззаконие, встает вопрос: «Как же так, товарищ Вяткин? ГУЛАГ «выдержал испытание временем», а книга о ГУЛАГе не выдержала?»

Любимая тема сторонников Сталина в отношении книги Солженицына – факты неверны. Но главный-то факт этой книги несомненен – преступное государство развязало массовые репрессии против советских граждан и целых народов, убивало, ссылало в лагеря, переселяло. И от этого клейма наследникам «собственной Родины» не отмыться никогда.

Поскольку нынешнее государство находится в преемственной связи с преступным советским режимом, то заявления, вроде тех, которые делает депутат Вяткин, объяснимы.

Но ничего у них не получится. Эта самая «собственная Родина», т.е. репрессивный советский режим испарился в 1991 году и никто не вышел его защищать.

Впрочем, если представить, что Горбачев не пришел к власти, а СССР сохранился, сидел бы сейчас Дмитрий Вяткин не в Госдуме, а в каком-нибудь афганском кишлаке, отстреливаясь от наседающих моджахедов. А родственники депутата Вяткина стояли бы в очереди за колбасой, лелея мечту о том, чтобы попить вечером чай с бутербродами, просматривая фильм «Судьба резидента».

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