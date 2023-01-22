Стрелков предрекает провал нового наступления российской армии 5 22.01.2023, 16:07

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Военный преступник назвал главные причины.

Экс-главарь «ДНР», военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) считает, что новое полномасштабное наступление российской армии обречено на провал. Главным фактором, который делает невозможным успех оккупантов, он считает моральный фактор:

— У большинства мобилизованных (и большей части кадровых) военнослужащих ВС РФ отсутствует мотивация к жертвенности при ведении боевых действий против ВСУ, так как цели войны не только не разъяснены властями, но даже и вообще не определены официально.

Гиркин считает, что шансы у российской армии есть только при условии большого численного и качественного перевеса:

— Однако при столкновении с наиболее стойкими и профессиональными частями врага — и большое превосходство не является гарантией крупного успеха.

Как писал сайт Charter97.org, Гиркин предсказывает мощный контрудар по войскам РФ на Запорожье.

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