В Беларуси изменились правила оформления сделок продажи подержанных авто 22.01.2023, 16:15

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Оформить сделку теперь возможно только по письменному договору.

В Беларуси изменились правила продажи подержанных автомобилей. Соответствующий указ был подписан еще в июле прошлого года.

Теперь исключена возможность оформления сделок купли-продажи подержанных транспортных средств через оформление счета-справки и проведение расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами по таким договорам в наличной форме. За физлицами при этом сохраняется возможность выбирать форму расчета.

Оформить сделку теперь возможно только по письменному договору.

Договоры продажи подержанных автомобилей, которые заключают физлица, можно регистрировать не только в ГАИ и Минсельхозпроде, но также у нотариусов.

Изменения не будут касаться счет-справок, которые были оформлены до 22 января. Именно в этот день вступили в силу изменения по оформлению сделок.

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