Украинская морская пехота отчиталась об уничтожении артиллерии россиян

Украинская морская пехота отчиталась об уничтожении артиллерии россиян1
- 22.01.2023, 16:24
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ВСУ смогли поразить буксируемую артиллерию.
Украинские морпехи рассказали об уничтожении российской гаубицы, миномета и автотехники, а также восьми оккупантов. Об этом сообщили на «Фейсбуке» ВМС Украины.
Стало известно, что украинские военные смогли поразить буксируемую артиллерию – гаубицу Мста-Б. Также морские пехотинцы уничтожили миномет, который транспортировался вражеским грузовиком.
Кроме этого, сообщается, что стрелковые подразделения ликвидировали трех оккупантов, а расчеты артиллерии – еще пятерых. Окончательные потери российских войск сейчас уточняются.