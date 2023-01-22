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Украинская морская пехота отчиталась об уничтожении артиллерии россиян

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  • 22.01.2023, 16:24
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Украинская морская пехота отчиталась об уничтожении артиллерии россиян
Фото: Getty Images

ВСУ смогли поразить буксируемую артиллерию.

Украинские морпехи рассказали об уничтожении российской гаубицы, миномета и автотехники, а также восьми оккупантов. Об этом сообщили на «Фейсбуке» ВМС Украины.

Стало известно, что украинские военные смогли поразить буксируемую артиллерию – гаубицу Мста-Б. Также морские пехотинцы уничтожили миномет, который транспортировался вражеским грузовиком.

Кроме этого, сообщается, что стрелковые подразделения ликвидировали трех оккупантов, а расчеты артиллерии – еще пятерых. Окончательные потери российских войск сейчас уточняются.

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