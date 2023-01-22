ISW рассказал, зачем в Москве устанавливают системы ПВО 13 22.01.2023, 16:42

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К чему Кремль готовит россиян?

Американский Институт изучения войны (ISW) предположил, что системы ПВО, появившиеся в Москве, могли быть установлены в рамках информационной операции. Кремль пытается представить войну в Украине как угрозу существования для РФ. Режим пытается подготовить россиян к затяжному конфликту.

Эксперты ISW считают маловероятным, что Кремль может верить в то, что украинские военные будут наносить удары по Москве. Они предполагают, что системы ПВО были установлены как раз ради публикации «провокационных» изображений, чтобы убедить россиян в непосредственной опасности, которую для них представляет война в Украине.

Помимо этого, ISW пишет, что подобные действия могут быть попыткой российских властей провести параллели между войной в Украине и Великой Отечественной войной.

Как писал сайт Charter97.org, глава Минобороны Украины Алексей Резников потроллил россиян из-за ПВО на зданиях в Москве.

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