закрыть
22 января 2023, воскресенье, 17:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Откуда дыры в карманах беларусов

4
  • Telegram-канал «Люстэрка ўлады»
  • 22.01.2023, 16:54
  • 1,496
Откуда дыры в карманах беларусов

Пока никаких намеков на улучшение текущей ситуации нет.

Реальные доходы граждан Беларуси в январе-ноябре 2022 года упали на 3,7% в сравнении с 2021-м годом (официальные цифры — ред.). Народ продолжает терять свои заработанные честным трудом деньги.

В стране до сих пор держится двузначная инфляция, в 2022 году она составила 12,8%. Это при том, что ведомства ставили себе цель достичь годовой инфляции хотя бы в 6% и усердно к ней шли, но никак решительных действий предпринято не было.

Да и какие действия могут быть здесь предприняты?!

Пока никаких намеков на улучшение текущей ситуации нет. Как бы режим не пытался нарастить экспорт или что бы он не сделал для снижения инфляции — от этого доходы населения расти не начнут. Сейчас, в глазах власти, и волки сыты, и овцы целы, потому что никто ничего требовать не будет. Поэтому власть продолжит держать все на примерно таком же уровне, до следующих потрясений экономических или политических.

Telegram-канал «Люстэрка ўлады»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников