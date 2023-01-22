Откуда дыры в карманах беларусов 4 Telegram-канал «Люстэрка ўлады»

22.01.2023, 16:54

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Пока никаких намеков на улучшение текущей ситуации нет.

Реальные доходы граждан Беларуси в январе-ноябре 2022 года упали на 3,7% в сравнении с 2021-м годом (официальные цифры — ред.). Народ продолжает терять свои заработанные честным трудом деньги.

В стране до сих пор держится двузначная инфляция, в 2022 году она составила 12,8%. Это при том, что ведомства ставили себе цель достичь годовой инфляции хотя бы в 6% и усердно к ней шли, но никак решительных действий предпринято не было.

Да и какие действия могут быть здесь предприняты?!

Пока никаких намеков на улучшение текущей ситуации нет. Как бы режим не пытался нарастить экспорт или что бы он не сделал для снижения инфляции — от этого доходы населения расти не начнут. Сейчас, в глазах власти, и волки сыты, и овцы целы, потому что никто ничего требовать не будет. Поэтому власть продолжит держать все на примерно таком же уровне, до следующих потрясений экономических или политических.

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