Археологи нашли барельеф орла в самом центре бывшей столицы империи ацтеков 22.01.2023, 17:05

Ему около 600 лет.

Исследователи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) обнаружили рельеф, высеченный на полу небольшого сооружения у подножия храма Темпло Майор, который располагался в центре ацтекского города Теночтитлан (ныне Мехико). Исследователи считают, что орел был вырезан во время правления Мотекухзома Ильхуикамина между 1440 и 1469 годами нашей эры, пишет Live Science.

Впервые археологи обнаружили рельеф в феврале 2020 года во время раскопок у подножия Темпло Майор. Однако с тех пор они провели ряд исследований, которые показали значение и глубокий смысл барельефного изображения.

В Темпло Майор исследователи нашли около 70 подобных скульптур, но эта – самая крупная. Размер орла – 106 на 70 сантиметров.

Не только размер скульптуры, но и расположение подчеркивает ее значимость. Высеченный орел находится на центральной оси, которая пересекает «часовню» Уицилопочтли, бога войны и Солнца, и монументальную скульптуру богини Койолхауку, богини Луны или Млечного Пути.

Беркут (Aquila chrysaetos) – важный символ в культуре ацтеков.

«Орел был священным существом в представлении ацтеков, который присутствовал при рождении солнца (отсюда почерневшие «опаленные» кончики крыльев) и был символом одного из элитных воинских орденов в ацтекской культуре», – пишут исследователи.

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