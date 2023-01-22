ВСУ формируют новые подразделения, которые будут использовать западную бронетехнику 1 22.01.2023, 17:13

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Их готовят исключительно для использования танков Leopard 2 и бронетранспортеров Bradley.

В Вооруженных силах Украины происходит формирование новых воинских частей. Они будут подготовлены исключительно для использования танков Leopard 2 и бронетранспортеров Bradley, которые предоставят союзники.

От боеготовности новых подразделений будут зависеть действия ВСУ на поле боя. Об этом в комментарии CNN рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, решение о создании новых воинских частей было принято на фоне ожидаемых поставок западных образцов вооружений. Наев подчеркнул, что современные танки намного эффективнее советских образцов. Также генерал отметил, что предоставленная союзниками техника поможет Украине продвинуться вперед на поле боя.

В то же время Наев отметил, что многое будет зависеть от боеготовности новых воинских частей, поэтому помощь от международных партнеров чрезвычайно важна.

«Все подразделения должны быть оснащены одинаковой машиной, поэтому целый батальон, например, должен быть оснащен БМП Bradley, или Leopard – если мы их получим», – сказал Наев.

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