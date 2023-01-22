Режим ищет площадку для строительства второй АЭС 9 22.01.2023, 17:20

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Тем временем Островецкая АЭС работает в убыток.

Режим ищет место для строительства второй АЭС в Беларуси. Об этом рассказал в интервью госСМИ глава Национальной академии наук Владимир Гусаков.

Отметим, что Островецкая АЭС продолжает работать в убыток. Долгое время она фактически простаивала. Первый энергоблок Белорусской АЭС был заглушен на полгода — его вернули в электросети только 9 ноября.

Как писал сайт Charter97.org, на Белорусской АЭС произошло облучение персонала.

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