Российские военкоры рассказали о расколе в военном руководстве РФ 1 22.01.2023, 17:27

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На этот раз — из-за перестановок в ВДВ.

Смена руководства ВДВ вероятно первые, но не последние серьезные кадровые перестановки после назначения Валерия Герасимова командующим группировкой войск в Украине.

По данным военкоров, командующий ВДВ РФМихаил Теплинский уже написал рапорт и проходит военно-врачебную комиссию, необходимую для увольнения со службы. По словам Котенка, от командования отстранили таким образом «одного из самых популярных генералов в войсках».

Теплинский является «сторонником сбережения личного состава» и считает, что солдат «нельзя использовать в качестве «мяса», сообщил Котенок. Вероятно именно эти убеждения стали причиной отстранения Теплинского. Герасимову мог не понравится отказ Теплинского привлечь ВДВ к штурму Бахмута, полагает Институт изучения войны (ISW).

Сладков и Котенок говорят об ущербе непосредственно Владимиру Путину, который несет такая перестановка. Разрушением «резерва Путина» назвал перестановку Сладков. Отставка Теплинского «чревата последствиями и требует <…> вмешательства президента», отметил Котенок.

Ранее уже говорилось о возможной отставке Теплинского. Официального подтверждения кадровых перестановок в руководстве ВДВ нет. Увольнение командующего ВДВ может свидетельствовать о нарастающем расколе между окружением Герасимова и фронтовыми офицерами, которых поддерживают и военкоры, считают эксперты ISW. Смена руководства ВДВ может также свидетельствовать о том, что Герасимов стремится ослабить позиции руководства и покровителей ВДВ. Вероятно смена командующего ВДВ продиктована не военными нуждами, а происходящим внутри Минобороны, написал OSINT-аналитик Роб Ли.

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