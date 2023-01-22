Украинский спецназ готовится отражать вторжение с территории Беларуси 3 22.01.2023, 18:16

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В Чернобыльской зоне прошли учения.

Украинский спецназ провел учения у границы с Беларусью.

По замыслу, учения с применением боевых снарядов и взаимодействие штурмовых групп сразу нескольких подразделений при необходимости должно сдержать российские войска со стороны Беларуси.

Задачей названо уничтожение вражеских целей за считанные километры от белорусской границы. По легенде, для защиты рубежей на высадку вражеского десанта выдвигается штурмовая группа на броне под прикрытием артиллерии и танков. Во время учения привлекалась тяжелая техника, танки, броневая машина «Мах Про», самоходная артбатарея.

Также учения провели в гостинице «Полесье» в Припяти, чтобы бойцы научились взаимодействовать в условиях городской застройки.

Ранее сайт Charter97.org писал, что СБУ провела масштабные учения возле границы с Беларусью.

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