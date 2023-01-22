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КГБ взял в заложники 15-летнего брата администратора Telegram-канала

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  • 22.01.2023, 18:37
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КГБ взял в заложники 15-летнего брата администратора Telegram-канала

Сейчас его отправили в Новинки.

15-летнего брата администратора Telegram-канала «Сообщества железнодорожников» задержал КГБ. Такое сообщение появилось сегодня на ресурсе.

По информации авторов, в КГБ выдвинули требование удалить канал и прекратить деятельность. Сообщается, что Артем трое суток безосновательно удерживался в ИВС на Окрестина по статье 208 ч. 2 УК о вымогательстве.

Авторы утверждают, что дело сфабриковано. За это время к ребенку не допускали ни родителей, ни адвоката, а после отправили в РНПЦ психического здоровья в Новинках.

Ранее администратор Telegram-канала спрашивал у подписчиков: «Если бы вы были владельцем данного телеграм канала, а вашего родственника взяли в заложники и предложили обмен — отпустить родственника за удаление канала. Как бы вы поступили?»

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