Летевший из Польши в Афины самолет Ryanair сообщил о бомбе на борту

Летевший из Польши в Афины самолет Ryanair сообщил о бомбе на борту1
- 22.01.2023, 19:23
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(Обновлено) Судно совершило экстренную посадку.
Экипаж самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который летит из Польши, сообщил о находящейся на борту бомбе.
В сопровождении греческих истребителей F-16 судно совершило посадку в Афинском международным аэропорте, сообщает греческий телеканал EPT-1.
В воздушной гавани подготовили специальную зону, куда лайнер отвели после посадки. Туда же направили спецподразделения полиции.
Речь идет о Boeing 738 Ryanair. На борту судна, как пишет Rzeczpospolita, находилось 190 человек.