Летевший из Польши в Афины самолет Ryanair сообщил о бомбе на борту 1 22.01.2023, 19:23

1,960

(Обновлено) Судно совершило экстренную посадку.

Экипаж самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который летит из Польши, сообщил о находящейся на борту бомбе.

В сопровождении греческих истребителей F-16 судно совершило посадку в Афинском международным аэропорте, сообщает греческий телеканал EPT-1.

В воздушной гавани подготовили специальную зону, куда лайнер отвели после посадки. Туда же направили спецподразделения полиции.

Речь идет о Boeing 738 Ryanair. На борту судна, как пишет Rzeczpospolita, находилось 190 человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».