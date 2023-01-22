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Летевший из Польши в Афины самолет Ryanair сообщил о бомбе на борту

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  • 22.01.2023, 19:23
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Летевший из Польши в Афины самолет Ryanair сообщил о бомбе на борту

(Обновлено) Судно совершило экстренную посадку.

Экипаж самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который летит из Польши, сообщил о находящейся на борту бомбе.

В сопровождении греческих истребителей F-16 судно совершило посадку в Афинском международным аэропорте, сообщает греческий телеканал EPT-1.

В воздушной гавани подготовили специальную зону, куда лайнер отвели после посадки. Туда же направили спецподразделения полиции.

Речь идет о Boeing 738 Ryanair. На борту судна, как пишет Rzeczpospolita, находилось 190 человек.

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