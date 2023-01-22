Болгария доказала, что Россия врет о взрыве на Крымском мосту

Болгария доказала, что Россия врет о взрыве на Крымском мосту3
- 22.01.2023, 19:41
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София заявила, что имела место «гибридная атака со стороны РФ».
Болгария заявила, что не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту.
Об этом заявил главный прокурор Болгарии Иван Гешев.
«Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения ко взрыву на Крымском мосту», – заявил Гешев.
Заявления России о причастности Болгарии к инциденту на мосту являются «очередной гибридной атакой» со стороны России на все европейское сообщество.
Как писал сайт Charter97.org, 8 октября Крымский мост был разрушен из-за взрыва и масштабного пожара.
Кремль заявил, что на мосту взорвался грузовик, который изначально выехал с территории Болгарии, побывал в Грузии и Армении, после чего приехал в Россию.