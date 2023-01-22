В Лиде продавец ищет незнакомца, который подарил ей $3000 3 22.01.2023, 20:05

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Деньги он принес в пакете.

Молодая лидчанка работает в продовольственном магазине в центре Лиды. Один из покупателей стал проявлять к ней симпатию — постоянно делал комплименты и шутил, пишет onliner.by.

«Совсем недавно он спросил у меня, почему я грустная и что мне нужно для счастья». Девушка отшутилась, что для счастья ей нужны деньги, чтобы рассчитаться с колледжем и закрыть отработку. Через пару дней парень принес ей небольшой пакет, внутри которого лежали деньги ($3 тыс.), чтобы молодой продавец смогла исполнить свое желание, сообщают в Лидском РОВД.

Далее идет небольшая нестыковка. «Блог Гродно» сообщает, что девушка ищет парня через милицию, чтобы вернуть ему деньги — сумма слишком большая. Однако позже появилась информация в соцсетях, что она ищет парня, чтобы он оформил акт о дарении.

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