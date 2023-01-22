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Словаки сорвали референдум, организованный пророссийской оппозицией

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  • 22.01.2023, 20:19
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Словаки сорвали референдум, организованный пророссийской оппозицией

Голосование должно было позволить изменить Конституцию страны.

В Словакии признано недействительными результаты референдума, состоявшегося в стране в субботу, 21 января. Голосование должно было позволить изменить Конституцию страны.

Об этом сообщает Aktuality.

Референдум инициировала словацкая оппозиция во главе с партией Smer-SD, считающейся пророссийской. Политики хотели создать механизм, позволяющий сократить срок полномочий парламента путем референдума или решением депутатов.

Такие конституционные изменения поддержали 97,5% избирателей. Однако явка составляла лишь 27,25% при необходимых более 50%, поэтому результаты не признали.

При этом глава партии Smer Роберт Фицо считает референдум успешным и взял за него ответственность. По его мнению, если такое количество людей придет на парламентские выборы, то изменения в Словакии гарантированы.

В свою очередь президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что уважает результаты волеизъявления — и тех, кто проголосовал, и тех, кто не принял участие.

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