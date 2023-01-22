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Алло, мы ищем военных союзников

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 22.01.2023, 20:30
  • 1,924
Алло, мы ищем военных союзников

Кого Россия хочет собрать под свои знамена.

Сегодня выходной – время расслабиться, сходить в лес на лыжах, посетить зоопарк или кино, но российское начальство в думах о судьбах страны. Не отдыхается ему.

Депутат-едрос Михаил Шеремет заявил, что «чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства». Известный своими традиционными ценностями нижний спикер Вячеслав Володин пригрозил странам НАТО «использованием более мощного оружия».

Ну и «на десерт» зампред Совбеза Дмитрий Медведев после встречи в Рамштайне предположил, что «в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы».

Вот смотрите, Дмитрий Анатольевич, есть же у нас военный союз – ОДКБ. Кто из стран-участниц поддерживает «спеоцперацию» в Украине? Только Беларусь, причем свои войска туда тоже не направила. А другие участники ОДКБ в стороне. Кого же вы еще хотите собрать под свои знамена? Кому нужно вас поддерживать и для чего? Кто еще на планете Земля не наслышан о ваших глупостях? Разве что пингвины в Антарктиде. Расскажите им про «неонацизм» и «демилитаризацию». И рыбки дайте, чтобы не разбежались, стояли и слушали.

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