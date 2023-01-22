Граждан стран СНГ с российскими паспортами не выпускают из РФ 3 22.01.2023, 20:59

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Пограничники сообщают, что они «включены в мобилизационные списки».

Уроженцев стран СНГ, получивших российское гражданство отказываются выпускать из России. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на нескольких уроженцев Кыргызстана и Таджикистана, которые пытались уехать на историческую родину, однако не смогли пересечь границу.

«Российские пограничники довольно вежливо объяснили мне, что «вы включены в мобилизационный список, это закон, и вы не имеете права выезжать за границу до 12 февраля», — рассказал один из собеседников радио. По словам других источников, натурализованным мигрантам приходят повестки. Также их вызывают на беседу в военкоматы, где объясняют, что дезертирство из вооруженных сил будет строго наказано. По свидетельствам родственников мигрантов, обладателей российских паспортов останавливают в аэропортах, при этом уроженцы Средней Азии без российского гражданства могут свободно вернуться домой.

В Бишкеке уже предупредили рабочих с российским паспортом, что не смогут им помочь в условиях объявленной мобилизации. У России нет соглашения о двойном гражданстве с Кыргызстаном — она не признает изначальное гражданство Кыргызстана натурализованных граждан. Неизвестно, сколько натурализованных российских граждан уже призваны в армию и участвуют в войне в Украине.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил 13 января, что натурализованные граждане должны воевать в Украине. По его данным, за последние пять лет более полумиллиона человек из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана получили российские паспорта, и теперь у них есть «обязанность защищать страну». Он также предложил ввести упрощенную процедуру получения гражданства РФ участвующим в войне мигрантам.

Ранее сайт Charter97.org писал, что белорус, работавший на заводе в Челябинске, получил повестку в армию РФ.

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