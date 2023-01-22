Политзаключенный: Переговоры с Лукашенко — плевок в нашу сторону 8 22.01.2023, 21:15

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Не для того умирали Тарайковский, Вихор, Шутов, Бондаренко, Ашурок.

Вышедший на свободу политзаключенный прислал в «Нашу Ніву» отзыв на обращение группы родственников политзаключенных. Редакция поговорила с этим человеком лично. Из соображений безопасности он попросил не называть своего имени.

«Я, как бывший политзаключенный, который был, разговаривал и сосуществовал длительное время и в СИЗО, и в колонии с многочисленными политзаключенными разных возрастов, профессий и мнений (были среди них и несколько известных людей), заявляю, что любые переговоры по освобождению политических заключенных в обмен на уступки режиму Лукашенко абсолютно недопустимы ни в какой форме. Это прежде всего плевок в сторону самих политзаключенных и того, что мы сделали и за что мы сели за решетку.

«Мы с 2020 года в тюрьмах обсуждали»

Мы не хотели в тюрьму, и мы вообще не должны были там оказаться. Но мы не хотим, чтобы этот ужасный опыт оказался напрасным.

Не для того мы прошли через это, не для того страдали наши родные, близкие и друзья, не для того наши соотечественники пожертвовали своим личным будущим, свободой и даже жизнью, чтобы все это делалось разменной монетой, которая позволит уцелеть и остаться у власти нашему главному палачу Лукашенко и его пособникам.

Не для того умирали Тарайковский, Вихор, Шутов, Бондаренко, Ашурок, чтобы главная причина их трагической судьбы продолжала оставаться у власти.

По его приказу нас мучили и пытали в застенках каждый день разными способами. Мы с 2020 года в тюрьмах трепетно обсуждали друг с другом эту будущую победу, что мы свое дело уже сделали, а люди на свободе, как в эстафете, переняли наш флаг и идут вперед. Даже если на свободе все безнадежно, мы в основной своей массе продолжаем верить и представлять, как вы разрушаете наших врагов и восстанавливаете справедливость.

Вместе с этим я замечал, что мы каждый день там сами себе или друг другу говорили: «Когда же это, наконец, закончится»? И под вот «этим» мы понимаем конец не только нашего уголовного срока, который там может быть очень легко продлен, но и конец всего абсурда и преступной, лживой, человеконенавистнической системы.

Поймите, что наш выход на свободу взамен на уступки не был бы настоящим освобождением. С учетом происходящего мы просто выходим из зоны меньшей в зону большую, где все стало только хуже, а наша жертва ни к чему не привела. Это стало бы глубокой психологической травмой, которая в десятки раз серьезнее травмы от попадания и пребывания в тюрьме.

«Массовость репрессий — доказательство того, что мы — большинство»

Лукашенко проиграл президентские выборы 2020 года и, чтобы удержать власть, развернул настоящий террор против собственного народа.

Лучшим доказательством нашей победы и одновременно главной ошибкой режима Лукашенко были даже не кровавые первые дни после выборов, а именно 16 августа. Это тот день, когда они нам не помешали увидеть друг друга в реальности, а не в интернете или на каких-либо подпольных сходках. Мы беспрецедентно слились в единый гигантский людской океан, полный искреннего счастья, энтузиазма и свободы. Даже одного этого стало достаточно, чтобы навсегда идейно и физически зафиксировать наше большинство, которое никогда не превзойдет ни один ябатинг (не помогла и аренда всех в стране пассажирских автобусов, поездов и самолетов для привоза бюджетников, их в сотни раз меньше). Именно эта мысль объединяла большинство политзаключенных в стремлении обосновать свое пребывание в тюрьме. Большинство не может проиграть, думали они.

И большинство не проиграло. Борьба с режимом Лукашенко приобрела совсем другие формы и оттенки. Только дурак или агент могут говорить, что «мы проиграли 2020 год». Если бы мы действительно проиграли, то не было бы нужды в репрессиях такого масштаба. Массовость репрессий — это признание, что они меньшинство, которое борется с большинством.

Хотя они и считают себя пастухами, а нас овцами, но они боятся нас до сих пор, сильно боятся мести.

Имейте самоуважение

Те, кто призывает к переговорам с режимом, вспомните 2020 год. Имейте самоуважение и будьте последовательными в своих принципах.

Цивилизованные люди с террористами никаких переговоров не ведут, это базовый принцип.

Если вы это сделаете, то переложите эту проблему на плечи и головы ваших детей, которые также в будущем окажутся на Окрестина и в других пыточных».

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