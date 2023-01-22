Генштаб ВСУ отрапортовал о поражении пяти районов сосредоточения россиян 1 22.01.2023, 21:24

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Также уничтожены два склада боеприпасов.

Украинская авиация за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава российских захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 районы сосредоточения оккупантов и 2 склада боеприпасов. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также отмечается, что в течение суток противник нанес пять авиационных ударов по позициям Сил обороны и ракетноый удар – по критической инфраструктуре в Запорожской области. Осуществил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ранее сайт Charter97.org сообщал об ударе ВСУ по VIP-базе кадыровцев.

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