СМИ: Есть несколько сценариев санкций ЕС против белорусского режима 3 22.01.2023, 21:51

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Еврокомиссия приступила к их обсуждению.

Сегодня Еврокомиссия начала консультации с послами стран ЕС не только по 10-му пакету санкций против России, но и по санкциям против режима Лукашенко, сообщает польское СМИ RMF FM со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, появляется все больше тревожной информации о роли Беларуси в войне. В Еврокомиссии рассматриваемые варианты санкций против Беларуси варьируются от отдельных секторальных санкций через заполнение пробелов в существующих ограничениях (например, в отношении банков) до полного приравнивания санкций против Беларуси к санкциям против России.

Наиболее вероятным сценарием, как пишет польское издание, является полное эмбарго на поставки оружия и оборудования двойного назначения. Есть опасения, что Беларусь завозит из ЕС, к примеру, элементы медицинского оборудования, которые потом поступают на заводы, производящие, например, беспилотники. На сегодняшний день Беларусь может импортировать определенные компоненты вооружений с Запада, а затем передавать их России.

Также упоминается запрет на экспорт из ЕС в Беларусь электроники, бытовой техники и предметов роскоши, которые Беларусь до сих пор импортирует с Запада, а затем их могут купить россияне и таким образом обойти санкции.

Польское СМИ пишет, что Еврокомиссия уверяет, что санкции будут введены и против белорусских банков, которые помогают россиянам обходить санкции.

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