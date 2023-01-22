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Макрон допустил поставку ВСУ танков Leclerc

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  • 22.01.2023, 22:03
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Макрон допустил поставку ВСУ танков Leclerc

Президент Франции назвал три условия.

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает того, что Париж поставит Украине танки Leclerc.

Глава Франции заявил, что уже попросил министра обороны проработать этот вопрос:

— Ничто не исключено, и это действительно приветствуется коллективно.

Также Макрон назвал три условия, при которых такая поставка может осуществиться:

передача Украине танков Leclerc не должна вызвать эскалацию конфликта;

поставка должна стать «реальной и эффективной поддержкой» Украине;

передача танков Украине не должна ослабить обороноспособность самой Франции.

Ранее сайт Charter97.org писал, что две сотни французских танков Leclerc уже отправили на модернизацию.

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