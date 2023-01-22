Макрон допустил поставку ВСУ танков Leclerc 5 22.01.2023, 22:03

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Президент Франции назвал три условия.

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает того, что Париж поставит Украине танки Leclerc.

Глава Франции заявил, что уже попросил министра обороны проработать этот вопрос:

— Ничто не исключено, и это действительно приветствуется коллективно.

Также Макрон назвал три условия, при которых такая поставка может осуществиться:

передача Украине танков Leclerc не должна вызвать эскалацию конфликта;

поставка должна стать «реальной и эффективной поддержкой» Украине;

передача танков Украине не должна ослабить обороноспособность самой Франции.

Ранее сайт Charter97.org писал, что две сотни французских танков Leclerc уже отправили на модернизацию.

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