Италия объявила в розыск российского олигарха Мазепина 4 22.01.2023, 22:26

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Попавшего под санкции бизнесмена обвиняют в угоне яхт.

Итальянские власти разыскивают главу российского «Уралкалия», уроженца Минска Дмитрия Мазепина после исчезновения с Сардинии его двух яхт, конфискованных в рамках санкций Евросоюза.

Как сообщает итальянское новостное агентство ANSA, прокуратура изучает записи в тосканском курортном городе Форте-дей-Марми, финансовым резидентом которого является бизнесмен. Мэрия города уже выпустила публичное уведомление о штрафах против Мазепина из-за исчезновения яхт.

Две яхты — обе под названием Aldabra, но с морскими флагами двух разных стран — пропали из сардинского порта Ольбия летом 2022 года. Расследование, проведенное финансовой полицией Ольбии, показало, что первое судно стоимостью от 700 000 до 1 миллиона евро, покинуло Ольбию в июне и прибыло в небольшой порт Бизерта в Тунисе.

Вторая яхта спустя несколько недель покинула Ольбию и сначала направилась в Савону, порт в северном итальянском регионе Лигурия, затем — в Турцию. Текущее местонахождение яхт и их владельца неизвестно.

Для перегона яхт в «дружественные» страны Мазепин использовал услуги иностранной компании, которая, в свою очередь, наняла сардинского капитана. Посредник и капитан оштрафованы на сумму до 500 000 евро. Мазепину грозит то же наказание.

Вилла на Сардинии, принадлежащая Мазепину, также входит в число замороженных российских активов. Мазепин купил виллу, названную Rocky Ram, у Карло Де Бенедетти, итальянского бизнесмена и бывшего владельца газеты La Repubblica.

Итальянская полиция полагает, что сейчас Мазепин находится в России. Это первый случай в Италии, когда россиянину с замороженными в стране активами удалось избежать санкций ЕС.

Дмитрий Мазепин и его сын Никита — бывший гонщик «Формулы 1» — были включены в санкционные списки ЕС 9 марта 2022 года как «оказывающие поддержку и получающие выгоду от правительства Российской Федерации или обеспечивающие ему существенный источник дохода». В «черный список» Мазепин попал после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля.

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