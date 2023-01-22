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Витеблянин рассказал, как в городе относятся к российским «мобикам»

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  • 22.01.2023, 22:42
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Витеблянин рассказал, как в городе относятся к российским «мобикам»

В городе все чаще стали замечать оккупантов.

Житель Витебска рассказал сайту Charter97.org, что в городе стало появляться все больше российских «мобиков».

«Как правило, часто их можно наблюдать в магазинах «Соседи», но и в «Весте» таких же тоже наблюдал», — говорит витеблянин.

«В Витебске живут очень много русских по происхождению, поэтому есть и такие, которые лояльно к ним относятся (их мало очень).

Все люди, с которыми я общаюсь, отрицательно к ним относятся. Учитывая бандитов у власти и поддерживающий их слой ментов, то открыто выражать свое отношение к этим ублюдкам чревато последствиями», — рассказал читатель сайта Charter97.org.

Ранее сайт Charter97.org публиковал рассказ жительницы Осиповичского района о российских «мобиках».

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