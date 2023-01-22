СБУ опубликовала перехват разговора российских оккупантов о Макеевке
- 22.01.2023, 22:55
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Захватчик жалуется на украинских патриотов, которые сдают позиции россиян ВСУ.
Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора оккупантов о гибели российских «мобиков» в Макеевке в новогоднюю ночь.
Захватчик пожаловался, что военных разместили слишком близко к фронту.
«Удар, который был по Макеевке, в ночь с 31 на 1, это полный пи*дец. Но такие случаи уже были. Там можно было все грамотно сделать… поселить людей в лесу, в землянках,... а там просто в старом ПТУ разместили всех и все, *битесь как хотите», — рассказал оккупант.
По его словам, на территории ПТУ находились также бочки с топливом, оружие и транспорт. Кроме того, россиянин пожаловался на местных жителей, которые фотографирую позиции оккупантов и сдают украинским защитникам.
Как сообщал сайт Charter97.org, 1 января в полночь ВСУ «поздравили» с Новым годом мобилизованных РФ в оккупированной Макеевке, расположившихся в здании училища №19.
В результате трех прицельных ударов оккупанты РФ потеряли, как пишут местные паблики, 600 военных. Здание училища было полностью уничтожено.