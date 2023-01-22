СБУ опубликовала перехват разговора российских оккупантов о Макеевке 22.01.2023, 22:55

5,970

Захватчик жалуется на украинских патриотов, которые сдают позиции россиян ВСУ.

Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора оккупантов о гибели российских «мобиков» в Макеевке в новогоднюю ночь.

Захватчик пожаловался, что военных разместили слишком близко к фронту.

«Удар, который был по Макеевке, в ночь с 31 на 1, это полный пи*дец. Но такие случаи уже были. Там можно было все грамотно сделать… поселить людей в лесу, в землянках,... а там просто в старом ПТУ разместили всех и все, *битесь как хотите», — рассказал оккупант.

По его словам, на территории ПТУ находились также бочки с топливом, оружие и транспорт. Кроме того, россиянин пожаловался на местных жителей, которые фотографирую позиции оккупантов и сдают украинским защитникам.

Как сообщал сайт Charter97.org, 1 января в полночь ВСУ «поздравили» с Новым годом мобилизованных РФ в оккупированной Макеевке, расположившихся в здании училища №19.

В результате трех прицельных ударов оккупанты РФ потеряли, как пишут местные паблики, 600 военных. Здание училища было полностью уничтожено.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».