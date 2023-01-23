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NYT рассказала, кто рассылал письма с бомбами в Испании

  • 23.01.2023, 3:33
NYT рассказала, кто рассылал письма с бомбами в Испании

Испанские следователи провели расследования по шести эпизодам

Кампанию по рассылке в Европе писем с бомбами в конце 2022 года осуществили представители ультраправой группировки по заданию российских спецслужб. Об этом пишет The New York Times.

Так, испанские следователи провели расследования по шести эпизодам, когда письма-бомбы были доставлены в посольство Украины, официальную резиденцию премьер-министра Педро Санчеса, посольство США и другие места. Тогда никто не погиб, но легкие ранения получил сотрудник украинского посольства.

«Американские и европейские официальные лица считают, что российские офицеры военной разведки приказали группе боевиков, которая действительно базировалась в России, осуществить эту кампанию, главными целями которой были премьер-министр, министр обороны и иностранные дипломаты, другие должностные лица», – пишет издание.

Утверждается, что следствие вышло на группировку «Русское имперское движение», которая имеет центр подготовки боевиков в Санкт-Петербурге и располагает сетью агентов и сторонников в Европе.

Власти США признали эту группировку глобальной террористической организацией и полагают, что она связана с российскими спецслужбами. Отмечается, что представители группировки приезжали в Испанию, где местная полиция зафиксировала их контакты с местными ультраправыми организациями.

Европейские и американские официальные лица, с которыми пообщались журналисты, утверждают, что этой акцией Кремль, вероятно, показывал Западу, что РФ может устраивать теракты в странах Европы, помогающих Украине.

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