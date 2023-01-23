Германия не будет мешать Польше в поставлять Украине танки Leopard 2 3 23.01.2023, 8:00

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фото: pap

Глава МИД страны заявила, что понимает, насколько эти танки важны.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет мешать Польше, если та решит начать поставки в Украину танков Leopard 2.

Об этом сообщает DW.

«Мы знаем, насколько важны эти танки, и потому сейчас обсуждаем это с нашими партнерами. Мы должны позаботиться о сохранении жизни людей и освобождении территории Украины», — заявила глава МИД.

Как писал сайт Charter97.org, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не будет ждать разрешения Германии в вопросе поставок танков Leopard 2.

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