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На передовой началась «внутренняя война» между «кадыровцами» и российскими «мобиками»

  • 23.01.2023, 8:13
  • 1,322
На передовой началась «внутренняя война» между «кадыровцами» и российскими «мобиками»

Чеченские наемники практически не воюют.

На передовую в районе Авдеевки к боевикам Кадырова начали присылать «усиление» – мобилизованных из РФ. «Мобики» не умеют воевать, но гибнут массово.

В это время чеченские наемники предпочитают находиться на максимальном удалении от линии фронта и записывать видео для Tik-Tok.

Как сообщают местные блогеры, проблема с «кадыровцами» стала фактически системной по всей линии фронта. Они почти не воюют, ловят диверсантов, рассказывают в соцсетях о своих подвигах или похищают людей и занимаются грабежами, изнасилованиями, убийствами.

Остальным россиянам не нравится чувствовать себя людьми второго сорта. Однако командование РФ игнорирует все жалобы подчиненных.

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