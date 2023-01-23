На передовой началась «внутренняя война» между «кадыровцами» и российскими «мобиками» 23.01.2023, 8:13

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Чеченские наемники практически не воюют.

На передовую в районе Авдеевки к боевикам Кадырова начали присылать «усиление» – мобилизованных из РФ. «Мобики» не умеют воевать, но гибнут массово.

В это время чеченские наемники предпочитают находиться на максимальном удалении от линии фронта и записывать видео для Tik-Tok.

Как сообщают местные блогеры, проблема с «кадыровцами» стала фактически системной по всей линии фронта. Они почти не воюют, ловят диверсантов, рассказывают в соцсетях о своих подвигах или похищают людей и занимаются грабежами, изнасилованиями, убийствами.

Остальным россиянам не нравится чувствовать себя людьми второго сорта. Однако командование РФ игнорирует все жалобы подчиненных.

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