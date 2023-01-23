Пионтковский: Путин дважды прогнулся 2 23.01.2023, 8:28

5,302

Андрей Пионтковский

Пригожин предпринял попытку мини-контрпереворота.

В январе в разгар боев за Соледар Донецкой области Евгений Пригожин – российский бизнесмен и собственник частной военной компании «Вагнер», которая принимает участие в войне против Украины, – встречался с президентом России Владимиром Путиным. Об этом во время интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону со ссылкой на свои источники рассказал живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

Публично об этой встрече не сообщалось, но о ней в Telegram писали некоторые российские политики, в частности бывший депутат Госдумы Сергей Марков.

По информации Пионтковского, встреча состоялась 13 января и была связана с конфликтом, который в последние месяцы наблюдается между Пригожиным и военным руководством России.

Он напомнил, что утром 13 января министерство обороны России заявило о захвате Соледара, но не упомянуло, что в боях за город участвовали наемники из «Вагнера» (Министерство обороны Украины информацию об оккупации города не подтверждало).

«Пригожин прилетел – и нагнул Путина. Через два часа после его встречи с Путиным появилась новое стыдливое заявление министерства обороны. Пригожин заставил Путина заставить министерство обороны написать, что, «да, подтверждаем, что Соледар взят, но нужно добавить, что решающий вклад на этапе уличных боев, дом за дом, сыграли – там три каких-то эпитета – [типа] замечательные, мужественные, патриотические почему-то волонтеры-бойцы ЧВК «Вагнер» (в оригинальном сообщении минобороны России было сказано, что «данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». – прим.)», – сказал Пионтковский.

Он считает, что, когда 11 января министр обороны России Сергей Шойгу уволил близкого к Пригожину генерала Сергея Суровикина с поста командующего российскими оккупационным войсками в Украине и назначил на эту должность начальника Генштаба Валерия Герасимова, в России произошел мини-переворот.

«[Приехав к Путину] Пригожин предпринял попытку мини-контрпереворота. Успешную или нет, мы еще узнаем. Это все продолжается в реальном масштабе времени», – отметил политолог.

В любом случае, по его мнению, Путин в данной ситуации повел себя наихудшим образом, поскольку «два раза позволил себя нагнуть».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».