«Мне один начальник сказал: «Всех не вылечишь»: в Беларуси на «амбразуру» бросают неопытных врачей 3 23.01.2023, 8:42

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Тем временем опытные медики покидают страну.

На днях белорусское Министерство здравоохранения опубликовало новость о том, что в Браславской центральной районной больнице в 2022 году появились новые врачи: шесть молодых специалистов, трое из которых – анестезиологи-реаниматологи. Попытались разобраться, действительно ли Минздрав преподносит нам благую весть, или же за громкими словами скрываются проблемы во врачебной сфере? «Белсат» попросил прокомментировать информацию белорусских медиков, вынужденных покинуть Беларусь, но имеющих большой опыт работы в медицине и в сфере руководства.

В Беларуси, по информации службы занятости, ищут около 5000 врачей. На скриншоте цифра больше, потому что мы добавили к ней категорию «ветеринарные врачи».

Сведения с сайта gsz.gov.by

Только в одной лишь Браславской больнице ищут минимум шесть врачей (мы не знаем, какое количество вакансий открыто по каждой специализации). Среди этих шести есть вакансия анестезиолога-реаниматолога, в качестве которых, напомним, в больницу пришли три молодых специалиста.

Вакансии Браславской ЦРБ

Источник: braslcrb.by

«За год нельзя подготовить доктора, способного работать самостоятельно»

«Зачем клинике сразу три молодых анестезиолога? Там что, вообще не было анестезиологов?» – задает вопрос в ответ на нашу просьбу прокомментировать пост Министерства врач Ирина Здота, в прошлом работавшая в стационаре в Гомельском областном диагностическом врачебно-генетическом центре.

Сколько сейчас у Браславской ЦРБ анестезиологов, точно не известно. Журналисты нашли интервью заведующей отделением реанимации и анестезиологии за 2021 год. Там сказано, что в отделении работают 4 врача и 12 медсестер.

Известный белорусский врач Станислав Соловей обращает внимание на штатные нормативы. В Браславской ЦРБ отделение анестезиологии и реанимации на 6 коек.

«Значит, по штатному расписанию в отделении должны работать не менее 7-8 анестезиологов. У них точно не полный штат, раз больница опубликовала вакансию. Получается (это простая логика), что половина анестезиологов в больнице – это врачи первого года работы, только пришедшие после интернатуры. В нашей стране последипломная подготовка врача-анестезиолога занимает около одного года. Во всем цивилизованном мире такая подготовка занимает до 10 лет, в зависимости от страны», – говорит Станислав Соловей.

Например, согласно Американской ассоциации анестезиологов, в США врач этой специальности после окончания университета учится еще на четырехлетней программе анестезиологической ординатуры.

Фото: vitvesti.by

О том, что в Беларуси готовят врачей слишком быстро и не очень качественно, рассказывает и бывший главный врач одной из белорусских больниц. Он говорит, что ситуация с годами не улучшается.

«Конечно, за год нельзя подготовить врача, способного работать самостоятельно. Однако специалисты такого уровня выпускались белорусскими медицинскими университетами всегда. Когда я возглавлял клинику, к нам также приходили молодые специалисты анестезиологи-реаниматологи, которых надо было еще доучивать и которые не могли сразу работать самостоятельно».

Они еще более недоучены?

Врачи, которые пришли работать в Браславскую ЦРБ, – выпускники 2022 года. Таким образом, интернатуру они проходили во время эпидемии ковида, когда на амбразуру бросали всех медиков, включая студентов и интернов. Есть высокая вероятность, что молодые браславские анестезиологи не обучались анестезиологии в интернатуре целый год (которого, как мы помним, и так мало для освоения этой специализации), а работали с коронавирусом.

«Соответственно, они могут быть еще более недоучены, чем те медики, что закончили университет до пандемии», – говорит Станислав Соловей.

Мы можем только предполагать, насколько опытные анестезиологи пришли работать в клинику. Одно верно: если в Браславской ЦРБ недостаточно более квалифицированных и опытных анестезиологов, то работать молодые специалисты будут вынуждены без пары. Полностью самостоятельно.

«Я бы не хотел попасть к такому анестезиологу. Но со мной может ничего и не произошло бы, я молод и здоров. А вот для людей из группы риска попасть в руки неопытного и плохо обученного анестезиолога может быть смертельно опасно», – говорит Станислав Соловей.

«Мне один начальник сказал: «Всех не вылечишь»

Ирина Здота рассказывает, что нехватка в районе врачей узкой специализации – это «головная боль более опытных специалистов».

«Приходится постоянно кого-то отправлять в район, где нет специалиста, ездить туда самим на консультации, а так есть врач, все хорошо, Проблема решена. Как он будет оказывать помощь, не всегда волнует. Простите за честность, но как мне один начальник сказал: “Всех не вылечишь”. В данном случае – всех не спасешь».

Все три врача, с которыми журналисты поговорили, согласились, что Браславская ЦРБ – не единственная районная больница, где такая ситуация. Более опытные медики уезжают, на их места ставят молодых специалистов, а те вынуждены ко всему еще и перерабатывать и брать несколько ставок.

«Здесь важно понимать, что если Минздрав написал об этой клинике, то они ею гордятся. Но если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, то все довольно мрачно: в клинику просто пришли три врача, которые с высокой вероятностью будут работать самостоятельно. Представьте, что происходит в больницах, о которых министерство не пишет?» – задает риторический вопрос Станислав Соловей.

«У нас врачей просто штампуют»

В сообщении Минздрава есть еще одна интересная деталь: мастер-класс, который более опытные врачи провели для молодых.

«Проведен мастер-класс по УЗ-навигации при катетеризации центральных вен и оценке отека зрительного нерва, при выполнении fast-протокола. Также внедрена методика мониторинга артериального давления инвазионным методом», – написал Минздрав.

И Станислав Соловей, и врач, который ранее возглавлял больницу, говорят, что описанные навыки – это то, что анестезиолог-реаниматолог, который окончил университет, просто обязан уметь делать.

«Без умения катетеризировать центральные вены я не понимаю, как анестезиолог может работать. Любой тяжелый пациент катетеризируется через эти сосуды. Другими словами, молодым специалистам провели мастер-класс из базовой методики. Врачам, которые несколько месяцев работают и остаются ночью одни и отвечают за пациентов в отделении! В больших больницах проблема не так ощущается, там могут дежурить сразу четыре анестезиолога, и молодого подстрахуют и помогут. А в районной маленькой больнице, где штат не укомплектован, молодого анестезиолога просто оставляют одного: ну, как-нибудь справишься».

Оценке отека зрительного нерва, при выполнении fast-протокола Станислав обещает научить меня за десять минут, и присылает как доказательство ссылку на ролик с YouTube.

«Этому действительно можно научиться из роликов на YouTube. Это базовые методики. Не понимаю, или молодые специалисты действительно настолько не подготовлены, или просто заметка Минздрава написана столь непрофессионально?».

Интересно, что в Беларуси в течение краткосрочной переподготовки врач может сменить специальность и даже начать оперировать.

«За шесть месяцев переподготовки у нас из гинеколога можно стать кардиохирургом, который делает операции. Во всем мире это занимает годы! У нас же врачей просто штампуют», – подытоживает Станислав.

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