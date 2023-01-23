«Теперь не знаю, как жить»: белорус проиграл в электронную лотерею 60 000 рублей 16 23.01.2023, 8:56

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Владимиру казалось, что он может зарабатывать в онлайн-казино.

Примерно полгода назад Владимир увидел в минском метро рекламу мобильного приложения, в котором можно играть и выигрывать реальные деньги. «Это было летом 2022 года. А на моей работе как раз говорили, что наша коллега выиграла в этом приложении 25 000 рублей. Я пришел домой, скачал приложение, зарегистрировался. Закинул на баланс 100 рублей и решил сыграть в первый раз», пишет onliner.by

Как потерять 60 000 рублей через мобильное приложение

— В первый раз я все проиграл. Через несколько дней мне пришел аванс, я закинул еще 100 рублей — и выиграл 2000. Снял эти деньги и отложил в заначку. С зарплаты закинул 200 рублей, выиграл еще 300 рублей. Подумал: а на онлайн-лотерее можно зарабатывать! После этого стал играть каждый день.

Через месяц я получил зарплату вместе с отпускными. Давно планировал с отпускных поставить брекеты, а в итоге брал ради них кредит, потому что свои деньги я проиграл.

Все пошло так плохо, что уже через месяц я понял: надо заканчивать. Максимально загрузил себя работой, чтобы не было даже выходных, — пропало свободное время, играть стало некогда. А потом я получил травму, мне дали больничный. Стало скучно, я снова открыл онлайн-лотереи…

Владимир работает в сфере торговли и неплохо зарабатывает — около 2500 рублей в месяц. Потребности у парня совсем скромные: говорит, что может купить себе одежду раз в два года, с жильем проблемы нет. Поэтому за год он легко смог отложить около $10 тыс. На эти деньги он стал играть, когда проиграл зарплату.

— Если сначала я пополнял аккаунт на 100—200 рублей в день, то совсем быстро стал менять из своей заначки по $500 в день — и все проигрывал.

«Каждый раз казалось: сейчас сделаю ставку и точно выиграю»

— Я никак не мог остановиться, на выходных просыпался и играл до вечера. За день у меня могли быть тысячи ставок. Каждый раз мне казалось, что вот сейчас я точно выиграю. Иногда получалось так: положил 100 рублей — и почти сразу выиграл 1000, а на следующей ставке их проиграл.

Близкие вроде ничего не замечали, да и я им ничего не говорил. Разве что, когда у меня просили что-то купить, а я отвечал, что у меня нет денег, мама могла удивиться: «У тебя же зарплата была неделю назад».

Я бы мог выигрывать чаще, но в приложении то и дело были странные сбои. Например, выпал нужный мне символ — и внезапно пропал. Или все вдруг зависало.

Я прошу Владимира показать, как выглядит это приложение. На главной странице — счастливые победители и их интервью. Постоянно мелькает строка «Прямо сейчас выиграли *** рублей», «Сегодня выиграли ** *** рублей». В приложении множество игр с графикой как будто из мультика. Звучит милая музыка, все кажется простым и безопасным. Жмешь на кнопку — и через 10 секунд уже знаешь, выиграл ты или проиграл.

— Это приложение выглядит настолько позитивным, что мне уже самой захотелось поиграть.

— Я вам не рекомендую даже начинать.

Владимир показывает историю в личном кабинете: выигрыш 3000 рублей, 3100, 2000, 200, 3000, 2000, 3000. По моим примерным подсчетам, он выигрывал более полусотни раз. Был выигрыш и в размере 8000 рублей.

— Когда выигрывали, то наконец ложились спать со спокойной душой?

— Такого не было, даже когда я выиграл 8000 рублей, потому что этих денег было мало, чтобы покрыть мой предыдущий проигрыш. Я даже не успел их снять. Дело в том, что крупные выигрыши можно забирать только наличными в офисе компании. Надо было несколько дней ждать обработки выигрыша от компании. Я ждал пять дней, потом не выдержал и стал играть на эти деньги. Проиграл их.

Отложенные за год $10 тыс. Владимир проиграл за три месяца.

И тогда стал занимать у мамы, которая откладывала на квартиру или какую-то другую крупную покупку. Соврал, что нужны деньги на какие-то махинации с криптовалютами. Она разрешила брать. Мамину заначку в несколько тысяч долларов Владимир проиграл за два месяца, за ноябрь-декабрь 2022 года. Если считать в белорусских рублях, всего за пять месяцев он проиграл примерно 60 тыс. рублей.

— Мне было так плохо, что в какой-то момент я не мог спать три дня. Бывает такое, что у тебя в голове ни одной мысли. Я сдержанный человек, мои близкие ни о чем не знают. Когда меня начинало кидать в слезы, я шел в ванную, чтобы «умыться». И мне даже страшно представить, что будет, когда все станет известно. Теперь не знаю, как жить.

Ни на сайте онлайн-лотереи, ни в приложении не говорится, что можно не только выиграть, но и проиграть. Я написал организаторам: предложил им делать интервью не только с победителями, но и с проигравшими — с такими, как я, ведь этих людей очень много. Но мне ответили, что людям интересно читать истории о выигрыше.

Владимир не играет с декабря 2022 года, то есть буквально считаные недели. Говорит, остановиться удалось только потому, что закончились деньги. В планах на ближайшее будущее — отдать долг маме (хочет либо отдавать ей свою зарплату в течение нескольких лет, либо попробовать взять большой кредит).

Психолог: игры в онлайн-лотереи и казино безопасны, пока вы не воспринимаете это как способ заработка

Психолог Павел Зыгмантович, автор телеграм-канала «Доказательная психология», рекомендует воспринимать казино и другие подобные штуки как развлечение, которое позволяет с шиком потерять деньги.

— Воспринимайте это как своеобразный фейерверк. Люди ведь покупают фейерверки для развлечения: бахнул в небо — красиво. Потеря денег ради удовольствия — это неплохо. Пока человек воспринимает казино не как способ заработка, а как развлечение, то проблемы нет. Все сбивается, если человек пытается заработать, крупно ради этого вкладывается.

По словам психолога, это типичная ситуация: даже тем, кто проигрывают очень много и часто, крайне сложно перестать играть. Это происходит по нескольким причинам. Первая — так называемое нерегулярное подкрепление, которое действует и на людей, и на собак, и на птиц. На этом построена дрессировочная школа Дурова, которая эффективно закрепляет поведение. В случае с онлайн-лотереей нерегулярным подкреплением выступают периодические выигрыши.

Нерегулярное подкрепление дает человеку больше удовольствия, чем регулярное. Например, вам приятнее услышать похвалу от начальника, который хвалит редко, чем от того, который говорит вам хорошее постоянно и по любому случаю.

Вторая причина, по которой сложно отказаться от игры в казино, связана с надеждой, которая и возникла у Владимира.

— Человеку постоянно кажется, что следующая ставка точно будет выигрышной. А ведь статистически и правда: чем больше играешь, тем выше шансы выиграть. И организаторы постоянно напоминают игрокам про возможность выигрыша. Отказаться от дальнейшей игры — значит окончательно отказаться от возможности отыграться.

— Если человек подсел на онлайн-игры и проигрывает деньги, как ему можно помочь?

— Это плохой вопрос, потому что на него нет хорошего ответа. Если человеку запрещать играть в казино, то есть шансы, что он будет играть еще больше. Потому что при запрете включается так называемое реактивное сопротивление. Забрать деньги тоже не всегда вариант: игрок пойдет и у кого-нибудь их займет.

В идеале нужно загрузить человека какими-нибудь делами, желательно неотложными, от которых не сбежишь. Либо сделать систему ограничений, которую не обойти, например ограничить игру в казино до 20 минут в сутки. Но тогда возникнет много недовольных, кто-то скажет об ущемлении прав.

— Насколько это реально — поиграть в онлайн-казино и не подсесть на него?

— Это возможно, конечно, и все же очень тяжело. Теоретически можно ночью проехаться по проспекту Независимости, например, от почтамта до площади Победы на скорости 200 км/ч и не попасть в аварию. Но, скорее всего, вы куда-то или в кого-то влепитесь. Здесь та же история. Я понимаю, что какие-то люди могут написать: а мы играем годами, и у нас все хорошо. Это везение, так у них получилось. А многим не везет.

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