Провели вас марокканцы2
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 23.01.2023, 9:08
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Пока Нарышкин спал, Медведев желал «врагам» победы.
Памятно скандальное заявление от 10 декабря Дмитрия Медведева на чемпионате мира по футболу: «Классным был бы финал без вражеских стран. Аргентина – Марокко». Едва ли не на следующий день пресса написала, что Марокко передаст Украине запчасти для танков Т-72Б и Т-72БК.
Но это, как выяснилось, еще не все. Сегодня алжирское издание Menedefence сообщило, что Марокко еще в апреле на встрече в Рамштайне приняла решение о поставке в Украину около двадцати танков Т-72Б, модернизируемых в Чехии. Неделю назад, по информации издания, они были отправлены на поле боя. Если это верно, тогда и декабрьские поставки запчастей получают новое объяснение.
А что же Сергей Нарышкин со своей внешней разведкой? Почему не предупредил Дмитрия Медведева, что Марокко – тоже «враг»? Вот зампред Совбеза и выдал не то, что нужно.
Вообще, конечно, получается, что Сергей Нарышкин посрамил советские традиции разведки. Полковник Исаев, капитан Скорин из «Варианта «Омега», капитан Белов в «Щит и меч». Да хоть бы и Станислав Микульский в роли Ганса Клосса.
Что же вы, Сергей Нарышкин, так позорно провалились? Провели вас марокканцы, как какого-нибудь майора фон Шлоссера или «папашу» Мюллера… И руководство не смогли правильно сориентировать.
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