«Когда появится «зеленка», воевать будет некем» 1 23.01.2023, 9:24

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фото: reuters

Российские военкоры молчат о потерях среди боевиков «ЛНР» и «ДНР».

Боевики из «ЛНР» и «ДНР» несут огромные потери в войне РФ против Украины.

Их используют в качестве пушечного мяса на самых «горячих» участках фронта.

Пропагандистский ресурс «Нам пишут из Янины» разозлил тот факт, что российские военкоры молчат о потерях среди боевиков, обратил внимание сайт «Диалог»

«В упор не замечают бойни, творящейся от окраин Донецка до Сватово, чудовищными потерями в которой бойне донецких и луганских частей покупается возможность для «вагнеров» брать Соледар и охватывать Бахмут. Все беспрерывно репостят сообщения об успехах "Оркестра" (ЧВК «Вагнер - ред.») и... в упор не видят забоя «народных миллиционеров» в бесконечных штурмах», — пишет ресурс.

При таком высочайшем уровне потерь уже через пару месяцев, когда появится так называемая «зеленка», воевать российской армии будет уже некем.

Как писал сайт Charter97.org, на передовой началась «внутренняя война» между «кадыровцами» и российскими «мобиками».

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